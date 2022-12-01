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Тунис — Франция: результат матча ЧМ-2022, счёт, кто победил, как сыграли

Тунис — Франция: результат матча ЧМ-2022, счёт, кто победил, как сыграли
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30 ноября состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции играла с Тунисом.

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Первая половина встречи прошла под преимуществом Туниса, который меньше владел мячом, но чаще бил по воротам – четыре попытки, из которых две были в створ. Франция только владела мячом и старалась предотвратить любые попытки взятия ворот со стороны соперника и почти не помышляла о своих атаках.

Во втором тайме ситуация продолжилась, и в итоге преимущество Туниса реализовалось в виде забитого мяча. На 58-й минуте отличился нападающий Вахби Хазри, который пробежал от середины поля до штрафной и низом покатил мяч в дальний угол. После этого Тунис отошёл в оборону и играл на контратаках. На 90+8-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт, однако позже гол отменили. Победу в итоге одержал Тунис. Правда, она не позволила африканской команде пройти в 1/8 финала. Франция вышла в плей-офф с первого места в группе.

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