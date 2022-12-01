Аргентина — Польша: результат матча ЧМ-2022, кто победил, кто вышел в плей-офф, счёт

30 ноября на «Стэдиум 974» проходил матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти. Алексис Мак Аллистер открыл счёт в начале второго тайма. Аргентинские игроки открыли счёт сразу после того, как вышли из раздевалки. Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Мак Аллистер в касание низом направил мяч в угол ворот.
Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони на 68-й минуте. Энцо Фернандес сделал пас в штрафную, Альварес принял мяч, резко развернулся к воротам и пробил в дальнюю девятку.
По итогам матча обе сборные прошли в плей-офф. Аргентина сыграет с Австралией, Польша — с Францией.
Экспресс с коэффициентом 7.38.
ФИФА собирается ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026.
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