Саудовская Аравия — Мексика: результат матча ЧМ-2022, кто победил, какой счёт, как сыграли

Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».
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Счёт в игре на 48-й минуте открыл нападающий Энри Мартин. Мексиканцы заработали угловой на левом фланге. После навеса во вратарскую, Сесар Монтес опередил соперника и сделал скидку на Мартина, который с полутора метров вколотил мяч в сетку. Удвоил преимущество мексиканцев на 52-й минуте Луис Чавес. Он нанёс отличный удар со штрафного, направив мяч в правую девятку.
На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счёт.
Эта победа не позволила Мексике выйти в плей-офф ЧМ-2022. В их активе четыре очка после трёх матчей, они уступили Польше (4 очка) по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики).
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