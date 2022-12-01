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Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада — Марокко

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Канада — Марокко
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Канада – Марокко.

Ставка: победа Марокко за 2.10.

«Канада уже после второго матча потеряла шансы на выход в плей-офф и должна «благодарить» за это своего главного тренера. Кто знает, не разозли он своими высказываниями хорватов, не факт, что те так уж легко обыграли бы дерзких и совсем не простых канадцев. Но поезд уже ушёл, и можно представить, в каком моральном состоянии нынче находится команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а марокканцы порадовали своей игрой – они грамотно выглядели тактически, сковали действия бельгийцев, своими выходами в атаку били по их слабым точкам и эффективно это использовали. Думаю, что такая звонкая победа получит продолжение. Скорее всего, Зиеш и Ко проведут на высоком уровне и следующую игру, возьмут верх над не самым мотивированным соперником на классе и благополучно выйдут из группы», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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