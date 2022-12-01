Хорватия – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч группы F ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Хорватия – Бельгия.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.11.
«Пожалуй, Бельгия — главное разочарование этого турнира. Мартинес не сделал перестройку команды, которая была необходима после прошлого чемпионата мира. То, что происходит с командой сейчас, вполне заслуженно. Но шанс на выход из группы есть.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, что марокканцы в своем матче с канадцами одержат победу, о чем будут знать хорваты и бельгийцы. Но первый тайм командам стоит провести осторожно. Ставлю на ничью в первом тайме», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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