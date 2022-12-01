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Хорватия – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч группы F ЧМ-2022

Хорватия – Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч группы F ЧМ-2022
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Хорватия – Бельгия.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.11.

«Пожалуй, Бельгия — главное разочарование этого турнира. Мартинес не сделал перестройку команды, которая была необходима после прошлого чемпионата мира. То, что происходит с командой сейчас, вполне заслуженно. Но шанс на выход из группы есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что марокканцы в своем матче с канадцами одержат победу, о чем будут знать хорваты и бельгийцы. Но первый тайм командам стоит провести осторожно. Ставлю на ничью в первом тайме», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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