Хорватия — Бельгия: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия.
Ставка: победа Бельгии за 2.76.
«Мы можем стать свидетелями заката эпохи золотого бельгийского поколения. Да, они не выиграли крупный турнир, но постоянно были где-то рядом и соперничали с Бразилией в рейтинге ФИФА. 1 декабря может стать для сборной Бельгии моментом истины. На кону выход из группы и продолжение борьбы за мировую корону. Только перед бельгийцами выросло препятствие в лице действующих вице-чемпионов мира, хорватов. Однако и сама Бельгия на прошлом чемпионате мира в России взяла бронзу.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Пока Бельгия находится за бортом плей-офф. Для выхода из группы им нужна только победа. И по очкам, и по забитым мячам они уступают и хорватам, и Марокко. Однако и Хорватии проигрывать никак нельзя. Мне кажется, что золотое поколение бельгийских «стариков» заслужило эффектно завершить свой футбольный цикл. Поэтому верю в то, что Бельгия добьётся победы», — сказал Елагин.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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- 1 декабря 2022
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