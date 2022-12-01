Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Бельгия: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура ЧМ-2022

Хорватия — Бельгия: прогноз Александра Елагина на матч 3-го тура ЧМ-2022
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 2.76.

«Мы можем стать свидетелями заката эпохи золотого бельгийского поколения. Да, они не выиграли крупный турнир, но постоянно были где-то рядом и соперничали с Бразилией в рейтинге ФИФА. 1 декабря может стать для сборной Бельгии моментом истины. На кону выход из группы и продолжение борьбы за мировую корону. Только перед бельгийцами выросло препятствие в лице действующих вице-чемпионов мира, хорватов. Однако и сама Бельгия на прошлом чемпионате мира в России взяла бронзу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока Бельгия находится за бортом плей-офф. Для выхода из группы им нужна только победа. И по очкам, и по забитым мячам они уступают и хорватам, и Марокко. Однако и Хорватии проигрывать никак нельзя. Мне кажется, что золотое поколение бельгийских «стариков» заслужило эффектно завершить свой футбольный цикл. Поэтому верю в то, что Бельгия добьётся победы», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.

Тренер сборной Дании: мы просто развалились.

Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.

Хорватия — Бельгия. «Золотому» поколению конец Хорватия — Бельгия. «Золотому» поколению конец
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022