Япония — Испания: прогноз Эммануэля Адебайора на матч чемпионата мира в Катаре

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Япония — Испания.
Ставка: победа Испании за 1.55.
«После сенсационной победы над Германией, которую мало кто ожидал, японцы проиграли Коста-Рике во втором матче. Теперь эти команды делят между собой второе место в группе. Если Япония обыграет испанцев, она сможет пробиться в 1/8 финала. Испанцы, в свою очередь, могут обеспечить себе выход из группы, просто не проиграв сопернику в последнем матче, а в случае победы займут первое место.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Почему испанцы — фавориты? Это очевидно — у них сильные игроки, крутой настрой. Их молодые футболисты, например Гави, отлично играют, а более опытные, например, Бускетс, помогают юным партнерам контролировать мяч. Мората в прошлом матче забил красивейший гол Германии. Я думаю, матч с Японией будет жестким.
Японцы очень дисциплинированы и на поле, и за его пределами, у них хорошая командная игра, но, я думаю, победит Испания», — сказал Адебайор.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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- 1 декабря 2022
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