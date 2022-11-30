Япония — Испания. Луис Энрике учтёт ошибки Германии

1 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Япония — Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех японцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Япония — Испания 1 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Япония — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.72. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Япония — Испания (01.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжается. На 1 декабря запланированы четыре матча заключительного тура группового этапа финального раунда. В одном из них на стадионе «Халифа» в Дохе померяются силами Япония и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Во встречах 1-го и 2-го туров сборная Японии выступила абсолютно по-разному. Сначала футболисты одержали сенсационную победу в матче с Германией (2:1), а затем, к удивлению многих, потерпели поражение во встрече с Коста-Рикой (0:1). Разберём оба случая подробнее.

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В игре с костариканцами «синие самураи» чаще владели мячом и больше атаковали. Однако по-настоящему опасных моментов они создали мало. Опытный Кейлор Навас и защитники Коста-Рики справлялись со своей работой, в отличие от оборонительной линии Японии.

По сути, «синие самураи» сами «привезли» гол в свои ворота. Пропустили они из-за ряда индивидуальных ошибок. Сплоховали защитники, полузащитник Хидемаса Морита и голкипера Сюити Гонда. Вратарь не ожидал, что партнёры потеряют мяч, а потому не успел занять правильную позицию и отразить не самый сильный удар Кейшера Фуллера.

Во встрече с немцами японцы сыграли куда более дисциплинированно и самоотверженно. Дождавшись, когда соперник на фоне собственного доминирования и превосходства потеряет бдительность, подопечные Мориясу провели несколько молниеносных атак и забили два мяча. Бундестим явно этого не ожидала.

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С Испанией данный фокус вряд ли сработает. Во встрече 1-го тура она крупно обыграла Коста-Рику, со счётом 7:0. Подопечные Луиса Энрике доминировали на протяжении всех 90 минут и без устали штурмовали ворота соперника. В итоге костариканцы за весь матч не нанесли ни одного удара.

Помимо семи безответных мячей, «Красная фурия» создала пять потенциально голевых моментов. Кроме того, она побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом, а также стала первой сборной с 1966 года, сделавшей больше 1000 передач (1043 паса, 976 из которых дошли до адресатов) в матче ЧМ.

Во встрече 2-го тура с Германией, которая закончилась ничейным результатом — 1:1, подопечные Энрике выступили не менее здорово. Они с солидным перевесом превзошли соперника по владению мячом и создали немало опасных моментов. Ещё в первом тайме они могли решить вопрос с немцами, но немного подвела реализация.

И это при том, что подопечные Ханс-Дитера Флика активно шли вперёд. Они даже открыли счёт, но гол был отменён из-за офсайда. Вне всяких сомнений, бундестим выложилась на все 100%, в отличие от встречи с Японией, где Антонио Рюдигер издевательски боролся с нападающим Такумой Асано.

Подопечные Луиса Энрике вряд ли будут вытворять подобное на поле. В недавнем интервью специалист отметил сильные и слабые стороны будущего соперника. Он сказал, что у сборной Японии качественные игроки — не очень физически сильные, зато быстрые. Тренер серьёзно подходит ко встрече, а значит, недонастроя, который был у Германии, он не допустит.

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Поставить на победу Испании в предстоящем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. У «Красной фурии» гораздо сильнее состав, и по качеству игры она в несколько раз превосходит «синих самураев». Если уж по Коста-Рике испанцы прошлись катком, то и японцев наверняка уверенно обыграют.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Япония — Испания 1 декабря 2022 года

Сборная Японии сумела подловить Германию на халатности. Однако затем она продемонстрировала имеющуюся нестабильность и уступила Коста-Рике. Судя по всему, Луис Энрике отлично подготовился к матчу с «синими самураями» и знает, за счёт чего добыть три очка. Учитывая статистику матчей с немцами и костариканцами, в уверенной победе испанцев не возникает никаких сомнений.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за коэффициент 2.16.

Экспресс с коэффициентом 9.15.

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