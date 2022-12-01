Коста-Рика — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру группы Е ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Коста-Рика — Германия.



Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.88.



«Сборная Коста-Рики своей победой над Японией совсем «запутала карты» в квартете Е и несознательно помогла своему предстоящему противнику в борьбе за места в плей-офф. Команда выглядела неплохо в противостоянии второго тура, но реально рассчитывать на проход дальше будет практически невозможно, ведь оппонент выйдет на поле лишь с прицелом на победу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Германии, то коллектив лишь во втором тайме матча с Испанией заиграл привычно агрессивно впереди и мог выигрывать в той встрече, но вновь потерял очки, завершив все вничью. Однако победа костариканцев над Японией не лишила немцев шансов на проход в плей-офф и «бундестим» будет настраиваться на третий тур как на финал. Качество футбола немецких футболистов достаточно высокое, и вряд ли они споткнутся в предстоящей схватке.



На мой взгляд, в этой паре все предельно понятно. Германия выйдет на игру очень серьезно мотивированной и остановить ее будет практически невозможно, учитывая разницу в классе между противниками. Да, Коста-Рика неплохо смотрелась во втором туре, но я считаю, что немцы спокойно разберутся с оппонентом и будут рассчитывать на положительный для себя исход в параллельной встрече», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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