Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Испания

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Испания
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«Встречаются лидеры группы. Однако здесь есть Германия, которая может крупно выиграть у Коста-Рики, поэтому японцев может и не устроить ничья. Ничья с костариканцами была для них провалом. Тогда они упустили свой большой шанс. Испании едва ли что-то угрожает. Формально испанцы не вышли в плей-офф, но могут туда пробиться даже при поражении, если такое случится

Лучшие прогнозы на сегодня.

Особенность этой группы в том, что здесь не так важно выходишь ты с первого или второго места, потому что в плей-офф будет соперник из квартета, в котором на проход дальше претендуют Бельгия, Хорватия и Марокко. Даже не знаю, какой выбор лучше. Что сможет сделать Япония в такой спокойной для Испании ситуации?

Думаю, японцы пойдут вперед, а испанцы этим могут воспользоваться. К японскому тренеру пока накопились небольшие претензии, потому что он не всегда выпускал лучших футболистов на поле. Возможно, японцы забьют, так как турнирная ситуация их обязывает, а в голе испанцев и сомневаться не стоит», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.

Тренер сборной Дании: мы просто развалились.

Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.

Япония — Испания. Луис Энрике учтёт ошибки Германии Япония — Испания. Луис Энрике учтёт ошибки Германии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022