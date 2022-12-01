Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Испания.



Ставка: обе забьют за 1.99.



«Встречаются лидеры группы. Однако здесь есть Германия, которая может крупно выиграть у Коста-Рики, поэтому японцев может и не устроить ничья. Ничья с костариканцами была для них провалом. Тогда они упустили свой большой шанс. Испании едва ли что-то угрожает. Формально испанцы не вышли в плей-офф, но могут туда пробиться даже при поражении, если такое случится



Лучшие прогнозы на сегодня.



Особенность этой группы в том, что здесь не так важно выходишь ты с первого или второго места, потому что в плей-офф будет соперник из квартета, в котором на проход дальше претендуют Бельгия, Хорватия и Марокко. Даже не знаю, какой выбор лучше. Что сможет сделать Япония в такой спокойной для Испании ситуации?



Думаю, японцы пойдут вперед, а испанцы этим могут воспользоваться. К японскому тренеру пока накопились небольшие претензии, потому что он не всегда выпускал лучших футболистов на поле. Возможно, японцы забьют, так как турнирная ситуация их обязывает, а в голе испанцев и сомневаться не стоит», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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