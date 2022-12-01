Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Испания.
Ставка: обе забьют за 1.99.
«Встречаются лидеры группы. Однако здесь есть Германия, которая может крупно выиграть у Коста-Рики, поэтому японцев может и не устроить ничья. Ничья с костариканцами была для них провалом. Тогда они упустили свой большой шанс. Испании едва ли что-то угрожает. Формально испанцы не вышли в плей-офф, но могут туда пробиться даже при поражении, если такое случится
Лучшие прогнозы на сегодня.
Особенность этой группы в том, что здесь не так важно выходишь ты с первого или второго места, потому что в плей-офф будет соперник из квартета, в котором на проход дальше претендуют Бельгия, Хорватия и Марокко. Даже не знаю, какой выбор лучше. Что сможет сделать Япония в такой спокойной для Испании ситуации?
Думаю, японцы пойдут вперед, а испанцы этим могут воспользоваться. К японскому тренеру пока накопились небольшие претензии, потому что он не всегда выпускал лучших футболистов на поле. Возможно, японцы забьют, так как турнирная ситуация их обязывает, а в голе испанцев и сомневаться не стоит», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.
Тренер сборной Дании: мы просто развалились.
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.
- 1 декабря 2022
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45