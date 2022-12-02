Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сербия — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча группы G ЧМ-2022

Сербия — Швейцария: эксперты назвали фаворита матча группы G ЧМ-2022
Комментарии

2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами сербов: поставить на победу команды Драгана Стойковича можно с коэффициентом 2.60. Шансы Швейцарии оценили коэффициентом 2.90, ничья идёт за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Сербия — Швейцария не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.10, а ТМ 2.5 идёт за 1.82.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.82. Гол Сербии оценивают в 1.32, а на то, что отличится сборная Швейцарии, можно поставить за 1.36.

Экспресс с коэффициентом 14.38.

Месси: Марадона был бы рад, что я бью его рекорды.

Прогноз на матч Гана — Уругвай с коэффициентом 8.90.

В Иране застрелили фаната, праздновавшего вылет сборной с ЧМ-2022.

Херардо Мартино объявил об уходе с поста главного тренера сборной Мексики.

Сербия — Швейцария. Балканцев ждёт дежавю Сербия — Швейцария. Балканцев ждёт дежавю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022