Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Канада — Марокко: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто вышел в плей-офф

Канада — Марокко: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто вышел в плей-офф
Комментарии

Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама».

Лучшие прогнозы на сегодня.

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш, воспользовавшийся ошибкой голкипера канадцев Милана Боряна. Удвоил преимущество африканской команды на 23-й минуте форвард Юссеф Эн-Несири.

На 40-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник марокканцев Наиф Агер.

Сборная Марокко набрала семь очков за три тура, заняв первое место в таблице группы F. Канада завершила турнир на четвёртой строчке, не набрав очков за три игры. Также в плей-офф вышла Хорватия, в параллельном матче сыгравшая вничью с Бельгией.

Марокканцы вышли в плей-офф чемпионатов мира во второй раз в истории. Ранее это произошло на ЧМ-1986.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Фернанду Сантуш допустил, что Роналду не сыграет с Южной Кореей.

Месси: Марадона был бы рад, что я бью его рекорды.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022