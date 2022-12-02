Хорватия — Бельгия: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто вышел в плей-офф, итог игры

Сборные Хорватии и Бельгии не смогли друг другу забить в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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На 18-й минуте матча после видеопросмотра был отменён пенальти в ворота Бельгии из-за офсайда: плечо защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена оказалось на несколько сантиметров впереди бельгийского игрока. Во втором тайме нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку несколько раз не смог пробить в створ пустых ворот. На 90-й минуте Лукаку не смог замкнуть передачу Торгана Азара на дальнюю штангу ворот хорватской команды.
По итогам 3-го тура у сборной Хорватии стало пять набранных очков, у Бельгии — четыре. Балканская команда смогла выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F, бельгийская национальная команда заняла третью строчку в группе и пропустит игры на вылет на турнире в Катаре.
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