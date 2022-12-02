Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Бельгия: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто вышел в плей-офф, итог игры

Хорватия — Бельгия: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто вышел в плей-офф, итог игры
Комментарии

Сборные Хорватии и Бельгии не смогли друг другу забить в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 18-й минуте матча после видеопросмотра был отменён пенальти в ворота Бельгии из-за офсайда: плечо защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена оказалось на несколько сантиметров впереди бельгийского игрока. Во втором тайме нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку несколько раз не смог пробить в створ пустых ворот. На 90-й минуте Лукаку не смог замкнуть передачу Торгана Азара на дальнюю штангу ворот хорватской команды.

По итогам 3-го тура у сборной Хорватии стало пять набранных очков, у Бельгии — четыре. Балканская команда смогла выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F, бельгийская национальная команда заняла третью строчку в группе и пропустит игры на вылет на турнире в Катаре.

Экспресс с коэффициентом 11.38.

Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Фернанду Сантуш допустил, что Роналду не сыграет с Южной Кореей.

Месси: Марадона был бы рад, что я бью его рекорды.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022