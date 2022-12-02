Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Денис Наливайко дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия

Денис Наливайко дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия
Комментарии

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2022 Южная Корея — Португалия.

Ставка: Южная Корея не проиграет за 2.05.

«У Южной Кореи одно очко, а у Португалии шесть. Сборной Кореи нужно пытаться побеждать португальцев, чтобы претендовать на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Португалии на 90% уже вышла в 1/8 финала с первого места. Чтобы этого не случилось, необходимо проиграть Южной Корее, а Гане нужно крупно обыграть Уругвай. Мне импонирует сборная Южной Кореи, как и Япония. Корейцы подарили всем нам фестивальный матч против Ганы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С первого взгляда кажется, что им будет тяжело против португальцев. Но сборная Португалии, скорее всего, будет играть вторым составом. Да, у португальцев и второй состав фантастический. Мне кажется, что сборная Южной Кореи будет пытаться играть надежно в обороне и искать свои шансы на контратаках. Я понимаю, что предлагаю вам безумно рискованную ставку, но к ней я пришел во многом из-за матча Тунис – Франция. Французы в нем вышли вторым составом и в итоге уступили. Есть вероятность, что нечто подобное может случиться с футболистами Фернанду Сантуша. Давайте рискнем и сделаем ставку, что Южная Корея не проиграет. Не ставьте много, так как здесь большой риск. Такой выбор подогревает интерес к просмотру этого матча», — сказал Наливайко.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

Швайнштайгер раскритиковал оборону сборной Германии на ЧМ-2022.

Энрике: Япония могла забить ещё два гола.

Суарес: я не буду извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году.

Южная Корея — Португалия. Роналду пора расслабиться Южная Корея — Португалия. Роналду пора расслабиться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022