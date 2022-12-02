Денис Наливайко дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2022 Южная Корея — Португалия.



Ставка: Южная Корея не проиграет за 2.05.



«У Южной Кореи одно очко, а у Португалии шесть. Сборной Кореи нужно пытаться побеждать португальцев, чтобы претендовать на выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Португалии на 90% уже вышла в 1/8 финала с первого места. Чтобы этого не случилось, необходимо проиграть Южной Корее, а Гане нужно крупно обыграть Уругвай. Мне импонирует сборная Южной Кореи, как и Япония. Корейцы подарили всем нам фестивальный матч против Ганы.



Лучшие прогнозы на сегодня.



С первого взгляда кажется, что им будет тяжело против португальцев. Но сборная Португалии, скорее всего, будет играть вторым составом. Да, у португальцев и второй состав фантастический. Мне кажется, что сборная Южной Кореи будет пытаться играть надежно в обороне и искать свои шансы на контратаках. Я понимаю, что предлагаю вам безумно рискованную ставку, но к ней я пришел во многом из-за матча Тунис – Франция. Французы в нем вышли вторым составом и в итоге уступили. Есть вероятность, что нечто подобное может случиться с футболистами Фернанду Сантуша. Давайте рискнем и сделаем ставку, что Южная Корея не проиграет. Не ставьте много, так как здесь большой риск. Такой выбор подогревает интерес к просмотру этого матча», — сказал Наливайко.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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