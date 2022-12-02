Южная Корея — Португалия: прогноз Константина Генича на игру группы H ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Южная Корея – Португалия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«В группе H всё предельно понятно. Португалия уже вышла в плей-офф чемпионата мира. А Гана, Южная Корея и Уругвай имеют шансы на продолжение борьбы. Тут не всё зависит от этих команд. Португалия играет с Южной Кореей. Корейцы показывают один из самых симпатичных футболов на этом мундиале. Очень здорово они смотрелись и в первой игре с Уругваем, и прекрасно во второй. Чуть-чуть им не повезло. Хотя в конце оказали такое сумасшедшее давление на Гану… Но ошибки в обороне достаточно серьёзные были допущены. Команда низкорослая.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У Португалии наверняка будет ротация, хоть и Фернанду Сантуш не большой любитель ротировать состав. Но он будет вынужден. Впереди ещё матчи плей-офф, поэтому изменения в составе, скорее всего, будут. Южная Корея может этим воспользоваться. Уж больно лихо эта команда начинает игру. Первые 20–25 минут корейцы зажимают соперника. Португалия не играет быстро, и это может стать проблемой для команды Сантуша. Скорее всего, Южная Корея забьёт, но, учитывая её проблемы в обороне, думаю, и пропустит», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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