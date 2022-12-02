Южная Корея — Португалия: прогноз Егора Титова на игру ЧМ-2022 2 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Южная Корея – Португалия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Южная Корея создала очень много моментов на этом чемпионате мира, но ей очень не везёт. Как они проиграли Гане — загадка… Отличная команда, прекрасно взаимодействует впереди. Очевидно, что сзади не хватает габаритов. Но я думаю, что корейцы забьют в этом матче. Очень часто им раньше не везло. А тут выйдет Португалия, которая свои вопросы решила. У неё мотивация будет слабее.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поставлю на «обе забьют». Напор корейцев принесёт им успех, это однозначно. Но оборона азиатов не так хороша. Свой шанс найдёт даже резерв Португалии», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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