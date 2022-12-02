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Прогноз Михаила Поленова на матч ЧМ-2022 Сербия — Швейцария

Прогноз Михаила Поленова на матч ЧМ-2022 Сербия — Швейцария
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч ЧМ-2022 Сербия — Швейцария.

Ставка: ТБ 4.5 жёлтой карточки за 1.76.

«Сербам нужно обязательно выигрывать. 3:3 в матче с Камеруном — это яркая, безусловно, игра. Она может дать пищу как для радостных рассуждений, так и не самых лучших. Камбэк классный, но что к этому привело? И зачем нужно было камбэчить в этой ситуации?

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Сербии достаточно мощное поколение. Эта команда способна решать огромные задачи. Всё достаточно неплохо сбалансировано. Но в самый решающий момент на большом турнире начинаются разборки внутри, на первый план выходит эго отдельных игроков. Это разъедает команду изнутри и мешает играть так, как она может.

Швейцария на этом турнире демонстрирует образец прагматизма, который не очень регулярно приводит к успеху. Обыграли Камерун, не справились с Бразилией — наверное, этого пока недостаточно, чтобы судить, насколько этот прагматизм хорош.

Здесь придётся играть гораздо смелее обеим командам. Кто-то скажет, что в пользу Швейцарии таблица, но есть параллельная игра. Как там сложится? Бразилия уже обеспечила себе плей-офф. Мы видели на примере Франции, что фаворит может отпустить игру с аутсайдером.

Думаю, что в матче Швейцарии и Сербии будет битва. Я бы предложил задуматься над вариантом тотал жёлтых карточек больше 4.5 или 5.5. Будет очень жёсткая игра, многое будет решаться от того, кто выиграет борьбу.

Сербы — мастера играть жёстко и эмоционально. Думаю, от них придёт большая доля карточек в игре», — сказал Поленов.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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