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Южная Корея — Португалия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто вышел в плей-офф, счёт

Южная Корея — Португалия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто вышел в плей-офф, счёт
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2 декабря сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.

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Рикарду Орта открыл счёт в игре на пятой минуте. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

Ким Юнь Квон сравнял счёт в середине первого тайма. Азиатская сборная подала, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, где Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот. Решающий мяч корейцы забили на первой добавленной минуте: отличился Хван Хи Чан. Эта победа позволила Южной Корее выйти в плей-офф турнира. Сборная Португалии обеспечила себе путёвку в 1/8 финала ещё после 2-го тура.

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