Тимур Журавель сделал прогноз на игру 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды — США

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на игру 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды – США.
Ставка: проход США за 2.70.
«Начинаются матчи плей-офф, где Нидерланды сыграют с США.
Это очень интригующее противостояние, потому что голландцев все называли фаворитами. Писали о том, что ван Гал снова вернулся, что это его последняя песня и это должно быть круто. Но пока никакой крутизны в исполнении голландцев мы не видели.
Возможно, команда должна раскачаться именно в плей-офф, но меня очень смущают голландская схема и вратарская позиция – нельзя рассчитывать на большой результат, если у тебя вратарь такой, как у голландцев сейчас. Я не очень верю в сборную ван Гала.
Американцы всегда очень крепкая сборная. Мой фаворит этой встречи – сборная США. Болельщики американской сборной считают, что их сборная сейчас самая прогрессирующая в мире, что она в ближайшее время будет на ведущих ролях в мировом футболе. Я бы поставил на проход США.
Мне кажется, что эта команда окажется в 1/4 финала. Она имеет для этого все необходимые характеристики – командность, набор футболистов, игровую идею.
Сборная США не фаворит по котировкам, но фаворит по моим ощущениям».
Экспресс с коэффициентом 24.8.
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Ондуа: после матча с Бразилией я обменялся футболками с Неймаром.
- 3 декабря 2022
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