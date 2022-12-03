Тимур Журавель сделал прогноз на игру 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды — США

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на игру 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды – США.

Ставка: проход США за 2.70.

«Начинаются матчи плей-офф, где Нидерланды сыграют с США.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Это очень интригующее противостояние, потому что голландцев все называли фаворитами. Писали о том, что ван Гал снова вернулся, что это его последняя песня и это должно быть круто. Но пока никакой крутизны в исполнении голландцев мы не видели.

Возможно, команда должна раскачаться именно в плей-офф, но меня очень смущают голландская схема и вратарская позиция – нельзя рассчитывать на большой результат, если у тебя вратарь такой, как у голландцев сейчас. Я не очень верю в сборную ван Гала.

Американцы всегда очень крепкая сборная. Мой фаворит этой встречи – сборная США. Болельщики американской сборной считают, что их сборная сейчас самая прогрессирующая в мире, что она в ближайшее время будет на ведущих ролях в мировом футболе. Я бы поставил на проход США.

Мне кажется, что эта команда окажется в 1/4 финала. Она имеет для этого все необходимые характеристики – командность, набор футболистов, игровую идею.

Сборная США не фаворит по котировкам, но фаворит по моим ощущениям».

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