Прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина – Австралия.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.75.

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«Аргентина прошла в плей-офф, несмотря на поражение в стартовом матче от Саудовской Аравии. Была сложная игра с Мексикой, но с Польшей разобрались уверенно, хоть Месси в той встрече не реализовал пенальти. Думаю, повезло с соперником по 1/8 финала.

Датчане подошли к турниру в очень плохом состоянии, провалились. Если бы Дания была в оптимальной форме, то мог бы получиться очень яркий матч с Аргентиной. Австралия же всё-таки по уровню игроков сильно уступает аргентинцам, да и почти любой команде, которая добралась до 1/8 финала.

Я думаю, здесь не должно возникнуть проблем у аргентинцев. Главное — не проигрывать борьбу и реализовывать созданные шансы. Австралийцы и так уже прыгнули выше головы. 1/8 финала для них прекрасный результат.

Понятно, что на них ничто не давит, но не представляю, что должно случиться, чтобы Аргентина здесь оступилась. На одном характере, умении бороться в четвертьфинал не пройти.

Я ставлю на Аргентину с форой (-1.5). Минимум 2:0 здесь будет».

Экспресс с коэффициентом 24.8.

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