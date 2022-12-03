Эксперты назвали шансы Англии выйти в 1/4 финала ЧМ-2022

4 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Англия – Сенегал. Начало запланировано на 22:00 мск.
В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами англичан: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.53. Шансы сенегальцев оценили коэффициентом 8.20. Ничья в основное время идёт за 4.00.
Букмекеры уверены в том, что в 1/4 финала ЧМ-2022 пройдут англичане, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.25. Сделать ставку на выход Сенегала в следующий раунд можно за 4.40.
Букмекеры считают, что матч Англия – Сенегал не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.43. Гол Англии оценивают в 1.18, а на то, что забьёт сборная Сенегала, можно поставить за 1.97.
Экспресс с коэффициентом 24.8.
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