Франция — Польша: дата матча, где смотреть трансляцию, коэффициенты

4 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Франция – Польша. Начало запланировано на 18:00 мск.

В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.33. Шансы поляков оценили коэффициентом 11.5. Ничья в основное время идёт за 5.30.

Букмекеры не сомневаются в том, что в 1/4 финала ЧМ-2022 пройдёт Франция, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.15. Сделать ставку на выход Польши в следующий раунд можно за 6.40.

Букмекеры считают, что матч Франция – Польша будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.43. Гол Аргентины оценивают в 1.09, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.12.

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