«Бостон» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Колорадо».

Ставка: победа «Бостона» за 1.90.

Действующий чемпион будет гостить у одного из главных лидеров осени, и пока большинство факторов говорит далеко не в пользу первого. «Колорадо» продолжает страдать от травм – критичных потерь отнюдь не так много, но по-прежнему чувствуется отсутствие Валерия Ничушкина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, ресурсов у Джареда Беднара, чтобы компенсировать потери, достаточно, и его команда уверенно идёт в зоне плей-офф. Тем не менее стабильности «лавинам» очевидно не хватает, в четырёх последних матчах они чередуют победы и поражения.

В трёх случаях команду всерьёз подводила оборона, ведь «Колорадо» пропускал минимум четыре шайбы в свои ворота. «Бостон» же выглядит в данный момент откровенно фаворитом – он выдал феноменальный старт и в 22 играх уступил всего три раза.

Более того, все поражения «мишки» терпели на выезде, а дома выиграли в 13 встречах подряд, тем самым установив клубный рекорд. В первую очередь хозяева славятся феноменальной игрой в обороне – они пропустили всего 48 шайб.

При этом нападение у них тоже не хромает, так как с середины октября в победных матчах менее трёх голов команда не забивала. На своей площадке «Бостон» в последние годы с «Колорадо» выступает неплохо и сейчас вновь настроен только на победу.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

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