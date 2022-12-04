Эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды

3 декабря определились первые участники 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Аргентина одержала победу в матче с Австралией (2:1), а Нидерланды обыграли США (3:1).
9 декабря в 22:00 в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре начнётся матч Аргентина – Нидерланды.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Месси можно с коэффициентом 2.27. Шансы Нидерландов оценили коэффициентом 3.70, а ничья идёт за 3.20.
Сделать ставку на выход в 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентины можно с коэффициентом 1.55. Выход в полуфинал Нидерландов оценён в 2.63.
Букмекеры считают, что матч Аргентина — Нидерланды не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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Прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.55.
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