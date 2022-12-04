Франция — Польша: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция – Польша.
Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.90.
«Сборная Франции очень солидно проводит нынешний турнир, и вполне очевидно, что проигрыш Тунису в заключительном туре группового раунда ничего не решал для команды. Тренер решил дать отдых главным действующим лицам и нет смысла судить игру «трёхцветных» по этой встрече.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
В целом состав солидно выступает по всем параметрам и считается одним из главных фаворитов на трофей, учитывая, что мундиаль уже покинули немцы, бельгийцы и датчане.
Что касается Польши, то мне совершенно не понравилось, как сборная провела матч заключительного тура — даже при рискованном счёте она не собиралась отыгрываться и больше надеялась не на себя, а на результат в параллельной встрече.
С таким качеством футбола полякам будет крайне непросто что-то противопоставить действующим чемпионам мира для прохода в четвертьфинал. Да и ошибок в обороне бело-красные допускают немало, чем обязательно будут пользоваться быстрые форварды соперника.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги. Франция на порядок сильнее соперника и будет агрессивна с первых минут противостояния. Да, Польше под силу сдерживать противника какое-то время, но на всю дистанцию её явно не хватит.
Я считаю, что обладатели титула не заметят сопротивления и спокойно оформят выход в четвертьфинал в основное время. Мой прогноз — фора (-1.5) на Францию за коэффициент 1.90».
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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