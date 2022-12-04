Ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак»

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.37.
«Вообще-то, «Витязь» со своей ставкой на дисциплину и жёсткую игру в защите – один из самых неудобных соперников для красно-белой молодёжи.
Неслучайно команда Буцаева по ходу сезона выиграла у москвичей три матча из трёх. Хозяева могли бы быть фаворитами и сегодня – если б не календарь. «Витязю» придётся играть вторую игру за два дня, причём вчера был тяжелейший матч против прямого конкурента — «Северстали».
«Спартак» же, наоборот, отдыхал со среды. Победная серия красно-белых уже насчитывает пять матчей и продолжится в Балашихе. Гости выйдут на сильном эмоциональном подъёме, хозяева – на фоне усталости. Значит, закрытого хоккея в этих условиях тоже не ждём. «Спартак» победит в результативном матче. Победа «Спартака» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
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