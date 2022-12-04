«Сочи» – ЦСКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.58.
«Начнём с того, что сочинцы проиграли семь последних матчей. Заработать одно-единственное очко в этих семи играх они сумели лишь в Омске. В остальных матчах пролетали, как фанера над Парижем, с грохотом и под фанфары, пропуская по пять, шесть, а то и по восемь, как в Екатеринбурге, шайб.
То есть команда с обороной, напоминающей проходной двор, принимает слегка вызверившийся ЦСКА, который в двух последних турах проиграл сперва «Авангарду», а потом ещё и «Магнитке». И теперь почти наверняка спустит на сочинцев всех собак.
Понятно, что смотреть разницу в процентах между распоследней командой лиги и одним из её лидеров бессмысленно, там всё в одни ворота. Как и в статистике личных встреч, где с момента создания сочинского клуба у него одна-единственная победа над ЦСКА, да и та в Москве. И по поводу первой домашней победы в предстоящем матче есть очень большие сомнения.
ЦСКА над сочинцами будут отрываться, тем более что впереди у них по два раза СКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Поэтому вопрос о победителе лично для меня не стоит. Прогнозирую выездную красно-синюю победу в основное время и с преимуществом от двух шайб и более».
Экспресс с коэффициентом 11.46.
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Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.
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