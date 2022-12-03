«Сочи» — ЦСКА. Фёдоров выместит злость на бедных южанах

Армейцы проиграли в двух прошлых встречах, а теперь смогут отыграться на заблудших сочинцах.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.35. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 13.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — ЦСКА Москва (04.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 4 декабря состоятся девять встреч. В одной из них на льду стадиона «Большой» в Сочи померяются силами местный «Сочи» и действующий чемпион КХЛ — ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После назначения на должность главного тренера Сергея Светлова «Сочи» немного оживился и выдал ряд весьма неплохих выступлений. Сумел обыграть даже «Локомотив» (4:3 ОТ) и «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). Однако затем клуб в очередной раз расстался с ведущим игроком — на этот раз с Никитой Попугаевым — и угодил в чёрную полосу.

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Во всех шести последних матчах в КХЛ сочинцы проиграли. Сначала они крупно уступили «Автомобилисту» (2:8) и потерпели четыре разгромных поражения — в матчах с «Локомотивом» (1:4), «Куньлунем» (2:5), «Ак Барсом» (2:6) и СКА (2:5). Затем проиграли во встрече с минским «Динамо» (1:2), для которого матч стал третьим на выезде за пять дней.

Связаны неудачи и огромное количество пропущенных шайб с тем, что из-за травм и болезней из строя выбыло порядка десяти игроков основного состава «Сочи». Ввиду этого клубу пришлось приглашать хоккеистов из МХЛ, в частности трёх защитников. Отсутствие надёжности в обороне отразилось на «леопардах» моментально. За шесть матчей они пропустили 30 шайб.

Есть все основания полагать, что и в матче с ЦСКА подопечные Светлова пропустят немало. Дело в том, что в его преддверии «Сочи» лишился ещё одного защитника — Никиты Зоркина, отправившегося вслед за Попугаевым в СКА. Взамен он получил Никиту Ващенко, который в текущем сезоне провёл только два матча за «СКА-Нева», в которых результативными действиями не отметился. Обмен явно неравноценный.

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У ЦСКА дела, само собой, обстоят намного лучше. Он потерпел поражения в трёх из девяти матчей — со СКА (2:6), с «Авангардом» (2:3) и «Металлургом» (1:2). При этом во всех трёх встречах подопечные Сергея Фёдорова нанесли больше бросков в створ, нежели соперники.

В овертайме москвичи обыграли «Витязь» (4:3 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время, порадовав результативностью, в том числе с «Витязем» (6:4). Любопытно то, что подопечные Фёдорова нанесли целых 103 броска в сторону ворот голкипера «Витязя». 52 из них пришлись в створ. Очень впечатляет.

Всего за девять встреч армейцы забросили 33 шайбы. В девяти из них (два гола и семь ассистов) принял участие Константин Окулов. Нападающий набрал прекрасную форму и в последнее время стабильно радует результативностью. В предстоящем матче он наверняка запишет на свой счёт заброшенную шайбу или голевой пас.

На данный момент ЦСКА располагается на втором месте в Западной конференции. Отставание от СКА солидное — 12 очков. Однако петербуржцы стали частенько терять очки. Плюс у подопечных Фёдорова есть два матча в запасе, чтобы сократить расстояние. Думается, они одержат победу в игре с «Сочи» и забьют не меньше, чем «Витязю». П2 + ТБ 5.5 шайбы принимается за коэффициент 2.24.

Стоит отметить, что у армейцев, как и у сочинцев, имеются некоторые кадровые проблемы из-за болезней и травм. Тем не менее основной костяк московской команды в строю, да и глубина состава позволяет практически безболезненно компенсировать потери. У «леопардов» ситуация совсем иная. Ресурсов им сильно не хватает.

«Сочи» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 декабря 2022 года

«Сочи» по-прежнему замыкает сводную таблицу КХЛ, и предпосылок для исправления ситуации нет. Назначение Сергея Светлова на должность тренера приносило плоды, но «леопарды» расстались с важными игроками, и всё вернулось на круги своя. Сочинцы — явные аутсайдеры, имеющие серьёзные проблемы оборонительного плана. ЦСКА наверняка одержит победу в матче с ними. У армейцев гораздо мощнее состав. В особенности потрясающее нападение.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.24.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.

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Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.

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Экспресс с коэффициентом 24.8.