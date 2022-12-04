Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Франция – Польша.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.95.

«Все мы видели, как команды прошли в 1/8 финала. Франция после 2-го тура уже спокойно себе обеспечила выход с первого места и в матче с Тунисом позволила себе выступить вторым составом. При этом команда даже не использовала потенциал и на 50%, тем самым проиграв этот матч (0:1).

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Думаю, чемпионы мира не настраивались на эту встречу и мысленно были в 1/8 финала. Главное, чтобы с поляками у них не случилось то же самое, хотя я в это не верю. Франция точно будет сконцентрирована. Например, в игре с Австралией, когда они пропустили, то сразу же включились. С Данией ситуация была похожей, думаю, они безоговорочные фавориты этой пары.

Польша вышла из группы лишь из-за лучшей разницы мячей. В матче с Аргентиной практически ничего не создали. Да, имея в своём составе Щенсного, который уже отбил два пенальти на этом турнире (второй от Месси), можно цепляться. Правда, объективно тяжело рассчитывать, что он вытащит всё. Для меня Франция такого же уровня, как и Аргентина. Есть в атаке Зелински и Левандовски, но этого мало для победы.

В этом матче я не вижу, за счёт чего Польша может пройти в четвертьфинал чемпионата мира, только если будет присутствовать фарт. Плюс французы прошли проклятие чемпионов мира, которые не выходили из группы после победного мундиаля. Польша будет обороняться всеми силами. Я бы заиграл ставку фора (-1.5) на французов».

Экспресс с коэффициентом 11.46.

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