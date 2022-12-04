Франция — Польша: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Франция – Польша.
Ставка: победа Франции и тотал больше 1.5 мяча за 1.50.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Польша позволила нанести по своим воротам 50 ударов в трёх играх группового этапа. Это очень много, учитывая, что из топов им противостояла только Аргентина. Сами же поляки сумели поразить ворота лишь Саудовской Аравии – в матче, где без везения, прямо скажем, не обошлось.
У поляков неплохая команда, но всё-таки среднего по европейским меркам уровня. В противостоянии с более-менее серьёзными соперниками у них регулярно возникают трудности.
Думаю, что с французами им не совладать. «Трёхцветные» хоть и имеют разного рода проблемы, но свою работу исправно выполняют. И с Австралией, и с Данией они отыграли на достойном уровне, были эффективны и заслуженно одержали две победы. Ну а на матч с Тунисом они просто вышли как на прогулку.
Мне кажется, что здесь фаворит очевиден, и, если не произойдёт чего-то сверхъестественного, французы на классе добьются убедительной победы».
Экспресс с коэффициентом 13.35.
Где покажут матч Франция — Польша.
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- 4 декабря 2022
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