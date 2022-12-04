Прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ «Куньлунь» — СКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» – СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.67.

«У «Куньлуня» четыре поражения в пяти последних матчах, а единственная победа в них одержана над ХК «Сочи», который во всех турнирных таблицах лежит на дне. Периодически китайцы взбрыкивают и устраивают весёлую жизнь то «Локомотиву», то «Спартаку», но такие матчи встречаются всё реже и реже.

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У СКА, конечно, игровых проблем тоже хватает, но они находятся совсем в другом измерении. Самое главное, что функциональные проблемы петербуржцы в основном преодолели, что доказывают четыре победы в пяти последних матчах.

Конечно, настроить их на матч с соперником, который в своей истории выиграл у них только один раз, будет не так-то просто, но мне кажется, что такого соперника СКА должен обыгрывать и без настроя, чисто на классе. Поэтому, даже не углубляясь в турнирную таблицу и особенно статистику личных встреч, вопрос о победителе в предстоящем матче для меня полностью закрыт.

Понятно, что СКА обязан выигрывать, и понятно, что должен это делать в основное время. Это понимают и букмекеры, поэтому не сомневаюсь, что коэффициенты на простую победу СКА будут, как слёзки сиротки Хаси.

Но и ждать разгрома, скорее всего, не следует. Практически все команды лиги, отыграв без пауз три месяца, перешли или переходят на энергосберегающий режим – во многом просто потому, что на другие не остаётся сил.

И петербуржцы без зазрения совести могут включиться пару раз на пару минут (особенно в большинстве), забросить две шайбы и потом 56 минут удерживать это преимущество, ни капельки этого не стыдясь. И будут совершенно правы.

Итак, прогноз. Выездная победа СКА, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Извините, но большего я от этого матча не жду. У Питера впереди много куда более серьёзных соперников, и силы им ещё пригодятся».

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.