Прогноз на матч ЧМ-2022 Англия — Сенегал от Артура Петросьяна

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

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«Англичане забили больше всех в групповом этапе, одержав две крупные победы. Это о чём-то говорит. Тем не менее, я не жду больших побед от родоначальников футбола, но надо отдать им должное — своё они забирают. Достаточно надёжно они действуют без мяча, эффективны впереди.

Что касается Сенегала, то немногие ожидали его успешного выступления после того, как травмировался Садио Мане, но они остаются боеспособными. Тем не менее, я бы назвал их ограниченной командой. Надо признать, что впереди у них не всё здорово — с игры у команды мало что получается.

Думаю, что характер игры здесь понятен. У Сенегала единственный шанс — обороняться большими силами и надеяться на контрвыпады, действуя максимально закрыто. У англичан должно быть подавляющее территориальное преимущество.

Если говорить об исходе этой игры, то самый оптимальный вариант здесь поставить на победу англичан при тотале меньше 3.5 мяча. Всё-таки англичане должны здесь добиться своего, но при этом града голов быть не должно.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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