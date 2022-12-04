Бразилия — Южная Корея: дата матча, прогнозы, по какому каналу покажут

5 декабря состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея. Начало игры — в 22:00 мск.

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Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить в букмекерских конторах на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.29. Успех корейцев оценён экспертами в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Южная Корея получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.

Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол корейцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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