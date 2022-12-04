Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Миннесота».
Ставка: победа «Миннесоты» за 3.05.
«Даллас» остаётся в числе лидеров Западной конференции и занимает третье место. После 24 встреч хозяева записали в актив 32 очка. При этом отметим, что «Старз» обладают одной из лучших оборонительных линий в лиге — 66 пропущенных шайб.
Тем не менее, их игра подвержена спадам, поскольку «Даллас» взял верх только в двух из четырёх последних игр. В последней встрече с «Анахаймом» продемонстрировал весь свой потенциал — 5:0. Победу обеспечили хет-трик Робертсона и сухой матч голкипера Джейка Эттингера.
«Миннесота» прибавила во всех ключевых компонентах игры и вышла на проектную мощность. Заводилой рывка гостей стала результативная серия Капризова. «Уайлд» выиграли в четырёх из пяти последних матчей и поднялись в турнирной таблице на девятое место. «Дикари» набрали по итогам 22-х матчей 24 очка. В последней игре с «Эдмонтоном» Капризов набрал «гол+пас» и помог своей команде выиграть со счётом 5:3.
«Миннесота» набрала отличную форму, и особенно неудержим российский форвард Капризов. С учётом этого факта и побед в трёх из четырёх в последних очных встреч в Далласе, перспективно выглядит ставка на победу «Миннесоты».
Экспресс с коэффициентом 13.35.
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