Япония — Хорватия: время начала матча ЧМ-2022, какой канал покажет в прямом эфире

5 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Японии и Хорватии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами хорватов: поставить на победу команды Златко Далича можно с коэффициентом 2.12. Шансы Японии оценили коэффициентом 4.00, ничья идёт за 3.30.
Букмекеры считают, что матч Япония — Хорватия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.20, а ТМ 2.5 идёт за 1.65.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.10. Гол Японии оценивают в 1.59, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить за 1.28.
Экспресс с коэффициентом 7.70.
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