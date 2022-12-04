Япония — Хорватия. Защитник «Зенита» сильнее Испании и Германии

«Самураи» обыграли двух в прошлом чемпионов мира, но хорваты им будут не по зубам. Путешествие Ловрена продолжается.

5 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Япония — Хорватия. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хорватам: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Японии оценивается в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.40.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата мира Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Япония — Хорватия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.62. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.06. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира Япония — Хорватия (5.12.2022)

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия состоится 5 декабря в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Начало — в 18:00 мск. Станут ли японцы авторами очередной сенсационной победы? Разбираемся вместе.

Япония идёт на 24-м месте в рейтинге ФИФА. Это вторая по силе сборная из Азии, что она продемонстрировала в квалификации. Подопечные Хадзимэ Мориясу за 18 игр уступили лишь в двух встречах, раз сыграли вничью и выиграли в 15 матчах, а на шесть пропущенных голов ответили 58 забитыми.

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«Синие самураи» обладают слаженным и сбалансированным составом с опытными игроками, которые выступают в топовых чемпионатах Старого Света — Такефуса Кубо, Рицу Доан, Такэхиро Томиясу, Даити Камада, а также лидеры атакующего звена Юя Осако и Такуми Минамино.

Япония на групповой стадии чемпионата мира удивила весь футбольный мир. Она продемонстрировала дисциплинированную и надёжную игру на своей половине поля, выстроив эшелонированную оборону. Также команда Хадзимэ Мориясу умело подстраивалась под соперника и прекрасно играла на контратаках, рассчитывая на тактические показатели лидеров атаки.

Таким образом, сборная стала автором нескольких сенсаций. Она сумела подловить Германию (2:1) на халатности и нейтрализовать сильные стороны сборной Испании (2:1). На фоне побед над чемпионами мира 2010 и 2014 годов недооценивать хозяев не стоит.

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Сборная Хорватии после удачного выступления на ЧМ-2018 подходила к текущему мундиалю в статусе «тёмной лошадки», но оказались ею японцы. В квалификации хорваты демонстрировали содержательный футбол в атаке, а в Лиге наций – 2022/2023 — надёжную игру в обороне.

Златко Далич привёз в Катар возрастной, но звёздный состав. Сыгранность и взаимопонимание на поле — её главный козырь. Среднюю линию бетонируют опытнейшие Матео Ковачич, Марсело Брозович и Лука Модрич, а острота в атаке зависит от Ивана Перишича и Андрея Крамарича. Оба игрока уже порадовали болельщиков результативными действиями.

Иван реанимировал карьеру в «Тоттенхэме» и на ЧМ-2022 в Катаре отдал две результативные передачи. Таким образом, он стал рекордсменом сборной по количеству ассистов на крупных турнирах. Форвард «Хоффенхайм» Андрей Крамарич отметился дублем в воротах Канады и поднялся на седьмое место в списке бомбардиров сборной Хорватии.

«Шашечные» превосходят японцев в кадровом потенциале и опыте, но после побед «Синих самураев» в матчах с немцами и испанцами букмекеры не спешат выделять сборную Хорватии в качестве безоговорочных фаворитов встречи. Деян Ловрен выходит в стартовых составах и играет важную роль в обороне хорватов. Футболист «Зенита» может стать одним из финалистов этого мундиаля. Он проводит на поле все 90 минут.

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Япония здорово обороняется и мастерски играет на контратаках. С возрастной обоймой Златко Далича такая тактика может иметь успех. Хорваты на групповой стадии отличались достаточно надёжной игрой в обороне, хотя в матче с Бельгией им откровенно повезло сохранить собственные ворота на замке. Ромелу Лукаку и компания не реализовали несколько убойных моментов. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Хорватии через тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года

Япония хороша в игре вторым номером. В матчах с Германией и Испанией она контролировала мяч очень мало игрового времени, но из обеих встреч вышла победителем. Вероятно, японцы смогут подловить команду Златко Далича на контратаке, но вряд ли чем-то больше удивят вице-чемпиона. «Шашечные» сильнее и опытнее своего соперника, поэтому должны без особых проблем добиться максимального результата. Отсюда ставка на победу Хорватии через тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

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