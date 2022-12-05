Бразилия — Южная Корея: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2022 5 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея.
Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 1.78.
«Сборная Бразилии очень солидно провела игры группового раунда, и даже необязательное поражение в 3-м туре от Камеруна не помешало планам команды пройти в плей-офф с первого места. Наставник дал отдых в этой встрече основным исполнителям, и на матч 1/8 финала они будут настроены самым решительным образом. Для меня бразильцы являются основными фаворитами турнира, и есть вероятность того, что корейцев ждёт разгром в этой схватке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Южная Корея смогла обыграть в 3-м туре Португалию и обеспечила себе участие в матчах на вылет, отправив тем самым домой грозный Уругвай. Команда неплохо смотрелась в групповой стадии, но теперь начинается совсем другой раунд, где опыт и мастерство исполнителей выйдут на первый план. Азиатская сборная вполне могла бы побороться с кем-то другим за место в четвертьфинале, но попадание на Бразилию не сулит ей ничего хорошего.
На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и здесь есть очевидный фаворит. Бразилия уже будет играть на полную в этой встрече, и стоит ждать активности от пятикратных чемпионов мира на протяжении всего противостояния. Я считаю, что Южная Корея не сможет оказывать сопротивление долгое время и крупно уступит по итогу, учитывая существенную разницу в классе», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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