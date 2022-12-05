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Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония – Хорватия.

Ставка: Япония не проиграет за 1.83.

«Хорваты заслуженно вышли из группы – они были лучше и сдавшей Бельгии, и перегоревшей Канады. У них качественная, боеспособная команда, которая чётко выполняет свою работу. Даже несмотря на довольно солидный средний возраст, игроки на протяжении всего матча способны прессинговать соперников, ускоряться и регулярно организовывать контрвыпады. Их прессинг особенно был заметен и эффективен на фоне невразумительной Бельгии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но с Японией могут возникнуть трудности. У азиатов и тактически грамотная, и быстрая команда, которая, в свою очередь, обладает теми же плюсами. Может, там нет столь же ярких индивидуальностей, как у хорватов, но за счет слаженной командной игры она быстро переходит из обороны в атаку и наоборот.

Рискну предположить, что как минимум просто явным фаворитам противостояния по мнению букмекеров не будет. Думаю, что игра вполне может перейти в дополнительное время и даже дойти до серии пенальти, ну а в основное время японцы не проиграют», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

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