Бразилия — Южная Корея: прогноз Константина Генича на встречу 1/8 финала ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия – Южная Корея в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 1.80.



«Сборная Бразилии сыграет против Южной Кореи. Эта встреча пройдёт 5 декабря на стадионе «974». Бразильцы вообще другим составом играли против Камеруна, умудрились даже в конце проиграть, хотя не реализовали огромное количество моментов, более десятка угловых заработали. Но, может быть, такая пощёчина будет на руку Тите.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Южная Корея героически вышла из группы. Иначе и не скажешь. Мы все видели слёзы Сон Хын Мина и болельщиков сборной Южной Кореи. Да, тоже хорошая, бегущая команда, играет в очень энергозатратный футбол. Мне кажется, южнокорейцам просто не хватит силёнок на стадию плей-офф. Там есть сильные футболисты, которые выходят со скамейки или выходят в основном составе. Ротируя состав, Паулу Бенту наверняка сделает какие-то изменения, но силы не беспредельны. У бразильцев потенциал мощнее, состав — шире. Даже без Неймара, я думаю, Бразилия особых проблем испытать в 1/8 финала против Южной Кореи не должна. Азиатская сказка должна заканчиваться. В четвертьфинал должны выходить лучшие сборные на планете Земля.



Бразилия сильнее. Она выиграет минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз: победа Бразилии с форой (-1,5) за 1.8», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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