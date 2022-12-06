Бразилия — Южная Корея: результат матча ЧМ-2022, кто победил, играл ли Неймар

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 встречались сборные Бразилии и Южной Кореи. Команды встречались на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Селесао» удалось забить два быстрых гола – на 7-й минуте Рафинья ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот – мяч дошёл до Винисиуса, который открыл счёт в матче. На 11-й минуте Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. На исходе получаса игры счёт до разгромного довёл сам Ришарлисон, завершив шикарную комбинацию пентакампеонов. На 36-й минуте Винисиус ворвался в штрафную с левого фланга и черпачком забросил мяч в центр под удар партнёру — Пакета набежал в район 11-метровой отметки и в касание с лёта пробил в противоход голкиперу мимо двух корейских защитников. На 76-й минуте Пэк Сын Хо отыграл один мяч.
Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии, которая ранее обыграла Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).
Экспресс с коэффициентом 7.65.
Сборная Бразилии задействовала всех 26 игроков из заявки на ЧМ-2022.
Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.
Влашич: период в ЦСКА — моё лучшее воспоминание за всю карьеру.
- 6 декабря 2022
-
07:00
-
06:00
-
00:04
- 5 декабря 2022
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00