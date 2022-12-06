«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Трактор».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.56.



«У новосибирцев действующая серия из трёх побед подряд. И семь побед в восьми последних матчах. Среди «жертв» сибиряков – «Ак Барс» (дважды, дома и в гостях), «Салават», московское «Динамо» и даже СКА. В общем, «Сибирь» по сезону сейчас не идет, а прёт танком.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А вот «Трактор», которого название и место постоянной дислокации как раз и заставляют переть танком, совсем притих. На данный момент у челябинцев серия из пяти поражений подряд, там, конечно, есть и серьёзные соперники. Но, в принципе, сейчас «Трактор» обыгрывают все кому не лень.



Оцифрованные данные выглядят так: у «Сибири» 63,8 процента набранных очков, а дома этот показатель вырастает до 75 процентов. У «Трактора» в сезоне 42,3 процента набранных очков, и на выезде этот показатель падает до 33,3 процента. То есть 75 процентов против 33,3 процента.



Вот в статистике личных встреч, с какой стороны на неё ни зайди, везде сплошное равенство. Но ведь эта статистика охватывает те времена, когда «Трактор» был значительно сильнее, чем сейчас, а «Сибирь» много скромнее.



Поэтому прогноз особых трудностей не вызывает. Матч, безусловно, лёгкой прогулкой не станет, «Трактор» будет цепляться как может. Но в итоге «Сибирь» всё равно так или иначе наберёт два очка, а тотал не превысит 7.5», — сказал Лебедев.



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