«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 6.5 за 2.30.



«Соперники подошли к личной встрече с противоположных направлений, но встретились где-то в нулевой точке. Судите сами: у «Авангарда» 12 побед в 14 последних матчах, но эти самые два поражения входят в пятёрку последних матчей. У «Салавата» восемь поражений в десяти последних матчах, но эти две победы входят в четвёрку последних матчей.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Авангарда» в сезоне 60,8 процента набранных очков, причем дома «ястребы» набирают 78,6 процента очков при домашней разнице шайб 3,07 — 1,93 в среднем за матч. А главное, у них теперь есть дом, где эти очки набирать и эти шайбы забрасывать. «Салават» набирает в сезоне 60,8 процента очков, на выезде этот показатель даже выше – 63,9 процента очков. Правда, три последних выездных матча «юлаевцы» проиграли. В гостях разница шайб у них составляет 2,50 – 1,94 шайбы в среднем за матч.



По статистике личных встреч у «Авангарда» небольшое общее преимущество, которое он наработал за последние шесть лет. Даже при том, что в эти годы «Салават» в плей-офф побеждал омичей чаще, чем те их. И совсем небольшое преимущество в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Авангарда» (а таковых всего было три), – шесть побед против четырёх.



Наконец, не будем забывать, что соперники уже встречались в текущем сезоне, причём дважды, и оба этих матча прошли в Уфе. В них «Салават» набрал три очка, «Авангард» — только два.



Суммируя всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно «низовой» матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам матча хозяева любым доступным им способом наберут два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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