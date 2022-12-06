Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Коламбус»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Коламбус».



Ставка: ТМ 6.5 за 1.87.



Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен сообщил, что Кирилл Марченко примет участие в предстоящей игре. Российский форвард тренировался в звене с Коулом Силлинджером и Егором Чинаховым. Сообщалось также, что Марченко принимал участие в отработке игры в большинстве. Это будет первый матч воспитанника ханты-мансийской «Югры» в НХЛ.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но вряд ли результат этой встречи обрадует игрока. «Коламбус» выиграл всего две встречи за последние семь игр. В то время как у «Питтсбурга» семь побед в девяти матчах. За последние две домашние встречи «пингвины» забросили 10 шайб, четыре из которых – с передач Евгения Малкина.



Помимо всего прочего, «Питтсбург» для «Коламбуса» – крайне неудобный соперник. «Джекетс» выиграли только две из 17 последних личных встреч. При этом в посткоронавирусную эпоху, когда команды после двухлетнего перерыва снова стали встречаться несколько раз за сезон, «Питтсбург» выиграл пять встреч подряд с общим счётом 24:9. Интересная ставка — тотал меньше 6.5 шайбы. Менее семи шайб забрасывалось в четырёх из шести последних матчей «Питтсбурга» и в пяти подряд матчах «Коламбуса».



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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