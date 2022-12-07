Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после стадии 1/8 финала

Вчера на ЧМ-2022 завершилась стадия 1/8 финала. Определилось восемь сильнейших сборных, через пару дней они сыграют в четвертьфиналах. Букмекеры обновили котировки на победителя мундиаля.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аналитики по-прежнему считают главным фаворитом сборную Бразилии. Поставить на команду Тите можно с коэффициентом 2.75. Бразильцы в 1/8 финала разобрались с Южной Кореей (4:1), теперь их ждёт матч с Хорватией. На команду Златко Далича предлагают коэффициент 42.00. Хорваты преодолели барьер 1/8 финала, обыграв в серии пенальти Японию.
Шансы Франции оценили коэффициентом 5.00. Киллиан Мбаппе и компания победили Польшу (3:1) и теперь встретятся с Англией. Вероятность победы команды Гарета Саутгейта оценили коэффициентом 7.50. В 1/8 финала англичане победили Сенегал (3:0).
На Аргентину можно поставить за 7.00. В 1/8 финала Лионель Месси сотоварищи одолели Австралию (2:1). Теперь на пути аргентинцев сборная Нидерландов, которая, в свою очередь, переиграла США (3:1). Поставить на оранжевых можно за 20.00.
Вероятность успеха сборной Португалии оценили коэффициентом 7.50. Португальцы в 1/8 финала одержали самую крупную победу, не оставив камня на камне от Швейцарии (6:1). В четвертьфинале их ждёт сборная Марокко, которая смогла переиграть в серии пенальти Испанию. Шансы марокканцев выиграть ЧМ-2022 оценили коэффициентом 40.00.
Четвертьфиналы ЧМ-2022 в Катаре пройдут 9-10 декабря.
Экспресс с коэффициентом 3.85.
Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов.
В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером.
Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.
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