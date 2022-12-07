Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2022 перед 1/4 финала

Суперкомпьютер FiveThirtyEight продолжает давать прогнозы на матчи ЧМ-2022. В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь исходов матчей из восьми. Удалось опровергнуть прогнозы лишь сборной Марокко, которая в серии пенальти переиграла Испанию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
FiveThirtyEight считает, что главный претендент на победу в мундиале — сборная Бразилии, её шансы — 33%. А вот дальше позиция машины расходится с букмекерскими прогнозами: следом за бразильцами идут Португалия и Англия, их шансы суперкомпьютер оценил в 14%.
По данным FiveThirtyEight, вероятность успеха Аргентины составляет 13%, а шансы Франции выиграть второй чемпионат мира подряд — 12%. В 7% машина оценила успех Нидерландов. У Хорватии и Марокко практически нет шансов — их победу FiveThirtyEight оценил в 4% и 3% соответственно.
Четвертьфиналы ЧМ-2022 пройдут 9-10 декабря.
Экспресс с коэффициентом 3.85.
Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов.
В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером.
Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.
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