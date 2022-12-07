Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2022 перед 1/4 финала

Суперкомпьютер FiveThirtyEight продолжает давать прогнозы на матчи ЧМ-2022. В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь исходов матчей из восьми. Удалось опровергнуть прогнозы лишь сборной Марокко, которая в серии пенальти переиграла Испанию.



Лучшие прогнозы на сегодня.

FiveThirtyEight считает, что главный претендент на победу в мундиале — сборная Бразилии, её шансы — 33%. А вот дальше позиция машины расходится с букмекерскими прогнозами: следом за бразильцами идут Португалия и Англия, их шансы суперкомпьютер оценил в 14%.



По данным FiveThirtyEight, вероятность успеха Аргентины составляет 13%, а шансы Франции выиграть второй чемпионат мира подряд — 12%. В 7% машина оценила успех Нидерландов. У Хорватии и Марокко практически нет шансов — их победу FiveThirtyEight оценил в 4% и 3% соответственно.



Четвертьфиналы ЧМ-2022 пройдут 9-10 декабря.

Экспресс с коэффициентом 3.85.



Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов.



В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером.



Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.