«Амур» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Адмирал».



Ставка: победа «Адмирала» и ТМ 6.5 за 3.00.



«Амур» выиграл у «Адмирала» и второй матч дальневосточного дерби. Всего соперники сыграют три матча за четыре дня. Причем этот формат, совершенно неизвестный в Континентальной лиге, давно отработан в наших минорных лигах, в частности в первенстве ВХЛ – третьем эшелоне отечественного хоккея. Два сезона подряд команды первенства играли по туровой системе «три матча за четверо суток», а в последние два года из-за уменьшения количества команд и вовсе перешли на формат четыре матча за пять суток.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Не буду углубляться в нюансы подобной формулы – там все совсем по-другому и совсем не так, как в плей-офф. Скажу лишь, что за два года существования формулы «три матча за четыре дня» случаи, когда одна команда выигрывала у другой все три игры, можно пересчитать по пальцам. А за полтора года нынешней формулы «четыре матча за пять суток» еще ни разу одна команда не выигрывала у другой четыре раза подряд.



Это я к тому, что победить в третий раз подряд «Амуру» будет несравненно тяжелее, чем два предыдущих раза. Особенно с учетом того, что второй и третий матчи ложатся в одни календарные сутки. Остальное можно оставить за скобками, поскольку оно не будет иметь решающего значения.



Прогнозирую не слишком обильный на голы матч с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам матча «Адмирал» любым способом наконец-то наберет два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



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