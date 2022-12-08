«Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 8 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург».



Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.25.



«В предыдущем туре «Нефтехимик» всё-таки догнул ХК «Сочи», заработал два очка, что, впрочем, не позволило «маленьким татарам» уйти с последнего места в Восточной конференции. С другой стороны, расстояние даже от последней команды до зоны плей-офф на Востоке совсем небольшое, и приличный спурт с тремя-четырьмя победами подряд позволит любой команде решить сезонную задачу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Магнитка» в предыдущем туре второй раз подряд проиграла «Автомобилисту». И дело даже не в самом поражении, а в том, что в последних турах магнитогорцы забрасывают совсем мало – в лучшем случае две шайбы. Это может быть предвестником нового игрового кризиса, а может и не стать. В любом случае матч в Нижнекамске станет в этом вопросе хорошей лакмусовой бумажкой.



Так, по идее, всё понятно. У «Нефтехимика» в сезоне 43,4 процента набранных очков, дома это количество резко подрастает до 58,8 процента – «маленькие татары» очень даже домашняя команда. У «Магнитки» сезонный показатель равен 68,4 процента набранных очков, но на выезде это количество падает до 63,2 процента. «Магнитка», в принципе, тоже домашняя команда, но универсализма куда больше, чем у «Нефтехимика».



По статистике личных встреч у «Магнитки» в общем и целом, конечно же, приличный перевес – почти в два раза. При этом в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнекамске, абсолютная ничья – 5:5.



Сумма всего вышенаписанного и особенно три последних матча «Магнитки» заставляют проявлять большую осторожность в прогнозе. Не думаю, что будет много заброшенных шайб, полагаю, тотал не превысит 7.5. При этом гости по итогам встречи наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. Скорее всего, выиграют, но тут я дую на воду», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



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