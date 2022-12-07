«Нефтехимик» — «Металлург». Воробьёва ждёт сюрприз

Тренеру «Магнитки» с трудом даются матчи в Нижнекамске. В очередной раз исход удивит многих.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.73. Победа нижнекамцев по итогам 60 минут оценивается в 3.84.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» 8 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Нефтехимик» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» (08.12.2022)

8 декабря в Нижнекамске на ледовой площадке «Нефтехим-Арена» местный клуб «Нефтехимик» принимает одного из лидеров Восточной конференции — магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Нефтехимик» расположился на последнем месте Востока. Команда под управлением Олега Леонтьева эпизодами демонстрирует достойную игру, но не отличается стабильностью.

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По ходу сезона возникали большие претензии к действиям защитной линии и вратарской бригады. Хозяева пропустили уже 124 шайбы. В команде отсутствует слаженность в действиях при нейтрализации численного преимущества соперника. По этому показателю нижнекамцы одни из худших в лиге.

Тем не менее в последних играх у «Нефтехимика» наблюдается прогресс в атакующих действиях. Хозяева выиграли в четырёх из восьми матчей. В том числе у клуба в активе победа во встрече с лидером первенства КХЛ — СКА. Подопечные Леонтьева обыграли фаворита со счётом 2:1.

В минувшей встрече «Нефтехимик» также выиграл. На этот раз хоккеистам клуба из Нижнекамска удалось взять верх во встрече с аутсайдером Западной конференции – «Сочи». Игра вышла упорной, и хозяева до последних секунд матча удерживали счёт 3:2.

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Хоккеисты «Металлурга» прибыли в Нижнекамск в расстроенных чувствах. Команда уступила главному конкуренту — «Автомобилисту». Причём проиграла она в двух матчах подряд. Сначала «лисы» потерпели поражение со счётом 1:2, а в ответной игре — 1:4.

Поражения в двух встречах кряду сильно ударили по моральному состоянию команды. Илья Воробьёв — главный тренер «Металлурга» — не стал перекладывать вину на подопечных и отметил уверенные и грамотные действия соперника, который нейтрализовал козыри магнитогорцев.

«Нефтехимик» и «Металлург» провели 55 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у «лис» — 36 побед, а нижнекамцы записали в актив 19 выигранных встреч. Разница шайб в пользу клуба из Магнитогорска 158:123.

«Нефтехимик» постепенно выправляет ситуацию с командной игрой. Хозяева предельно мотивированы на встречи со статусными соперниками. Достаточно вспомнить концентрацию хоккеистов из Нижнекамска на игру со СКА, чтобы предположить их настрой на принципиального соперника по Восточной конференции. Рекомендуем изучить ставку на победу «Нефтехимика» или ничью в основное время за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» 8 декабря 2022 года

Магнитогорский «Металлург» в последних встречах выглядит не слишком хорошо готовым в плане физической активности. «Автомобилисту» гости уступили вчистую, даже организовать финальный штурм сил не хватило. К тому же отметим умение хоккеистов «Нефтехимика» играть на домашней арене с фаворитом — они выиграли в трёх из четырёх последних очных матчей в Нижнекамске с общим счётом 8:0.

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 19.58.

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