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Марокко — Португалия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/4 финала ЧМ-2022

Марокко — Португалия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/4 финала ЧМ-2022
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10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Марокко и Португалии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами португальцев: поставить на победу команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 1.70. Шансы марокканцев оценили коэффициентом 5.70, ничья идёт за 3.80.

Букмекеры считают, что матч Марокко — Португалия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.22, а ТМ 2.5 идёт за 1.74.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.12. Гол Марокко оценивают в 1.70, а на то, что отличится сборная Португалии, можно поставить за 1.20.

Экспресс с коэффициентом 5.49.

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