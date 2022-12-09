Хорватия — Бразилия: прогноз Тимура Журавеля на игру плей-офф ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия.
Ставка: обе забьют за 2.12.
«Поговорим о матче Бразилии и Хорватии. Мне кажется, что в этой встрече должны быть голы с обеих сторон.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бразильцы просто не могут уйти без гола. Они просто шикарны на этом чемпионате мира.
Хорваты забьют потому, что на такие важные матчи эта старая гвардия всегда собирается. Она может выдать и не самый яркий футбол, но он будет с акцентом на результат.
Гол Хорватии может даже получиться из ничего, так как опыт игроков, которые играли и на прошлом чемпионате мира, позволит забить даже в ворота Бразилии», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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